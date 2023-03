Il Fondo Monetario Internazionale ha concluso un accordo preliminare per un prestito da 15,6 miliardi di dollari all’Ucraina

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha annunciato di aver concluso un accordo preliminare per un prestito da 15,6 miliardi di dollari all’Ucraina, circa 14,5 miliardi di euro. Il prestito servirà per favorire la ricostruzione del paese a seguito della guerra in corso contro la Russia: per essere definitivamente approvato, deve fare un ultimo passaggio al consiglio di amministrazione del FMI, che lo valuterà nelle prossime settimane.

Il FMI ha fatto sapere che il piano del prestito si articolerà in due fasi. I primi 12-18 mesi saranno dedicati a raggiungere la stabilità economica in Ucraina attraverso una serie di politiche monetarie e fiscali. La seconda, che durerà quattro anni, sarà orientata a rafforzare l’economia e a sostenere la ricostruzione. In cambio del prestito, l’Ucraina dovrà attuare una serie di riforme strutturali, per esempio per migliorare la solidità dell’amministrazione centrale, incentivare la lotta alla corruzione e contrastare l’inflazione.

