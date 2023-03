Il Regno Unito vuole fornire all’Ucraina proiettili contenenti uranio impoverito

Parlando martedì dopo il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping in visita a Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha commentato l’intenzione, annunciata lunedì dal Regno Unito, di fornire all’Ucraina, insieme ad altri mezzi e munizioni, anche proiettili contenenti uranio impoverito. Putin ha detto che se il Regno Unito manderà effettivamente in Ucraina proiettili con uranio impoverito la Russia «agirà di conseguenza».

L’intenzione è stata annunciata lunedì, in un’audizione alla camera dei Lord, da Annabel Goldie, che parlava per conto del ministero della Difesa e ha detto che i missili con uranio impoverito sono «altamente efficaci nel colpire i carri armati e i veicoli blindati». L’intenzione del Regno Unito di fornire all’Ucraina proiettili con uranio impoverito era inizialmente passata molto sottotraccia nel paese, ma se ne è tornato a parlare martedì, dopo che la cosa è stata commentata, oltre che da Putin, dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, secondo cui «un’altra linea è stata superata e ne restano sempre meno».

L’uranio impoverito è un sottoprodotto ottenuto come scarto del procedimento di arricchimento dell’uranio (che serve per produrre energia o armi nucleare): è efficace, ma radioattivo, seppur meno rispetto all’uranio naturale; motivo per cui – nonostante sia stato usato anche negli ultimi decenni e sebbene i suoi effetti siano ancora in parte dibattuti – molti sono contrari al suo utilizzo.