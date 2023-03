Secondo il Financial Times la banca svizzera UBS starebbe trattando per comprare Credit Suisse

Secondo il Financial Times la banca svizzera UBS è in trattativa per acquistare la totalità o una parte di Credit Suisse, sua principale rivale. I rappresentanti delle due banche, secondo fonti vicine all’operazione, dovrebbero incontrarsi nel fine settimana: se la fusione dovesse avvenire, si verrebbe a creare uno dei più grandi istituti finanziari del mondo.

La trattativa si inserisce all’interno di un momento di grossa crisi per Credit Suisse, che ha appena annunciato l’intenzione di prendere a prestito dalla banca centrale svizzera fino a 54 miliardi di dollari per ristabilire la sua liquidità e cercare di calmare gli investitori che mercoledì avevano venduto in massa il titolo, facendone scendere il valore fino al 30 per cento in un solo giorno e trascinando al ribasso tutti i mercati finanziari europei.