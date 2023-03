Donald Trump è stato riammesso anche su YouTube, dopo oltre due anni

Venerdì YouTube, la piattaforma per la condivisione di video di proprietà di Google, ha annunciato di aver riattivato il canale dell’ex presidente americano Donald Trump.

Il canale era stato sospeso nel gennaio del 2021 in seguito all’attacco al palazzo del Congresso a Washington da parte di sostenitori di Trump, e dopo che l’allora presidente dimissionario aveva diffuso un video in cui li invitava a lasciare il Congresso mostrandosi però molto comprensivo nei loro confronti. YouTube, come anche Facebook e Twitter, aveva deciso di sospendere l’account di Trump sostenendo che con quel video avesse incitato alla violenza. Nelle scorse settimane erano stati riattivati anche gli account social di Trump su Twitter, Facebook e Instagram.