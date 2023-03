L’Italia di rugby è stata battuta 29-17 dal Galles nella penultima giornata del Sei Nazioni

La Nazionale di rugby è stata battuta 29-17 dal Galles nella penultima giornata del torneo Sei Nazioni. Era l’unica partita in cui entrambe le squadre avevano buone possibilità di vittoria: una sorta di spareggio per l’ultimo posto in classifica (e quindi per l’assegnazione del cucchiaio di legno). Ha vinto il Galles, che così va al penultimo posto con 5 punti e lascia l’ultimo all’Italia, rimasta ferma a 1 punto.

Dopo le buone prestazioni fatte vedere nelle tre precedenti sconfitte, proprio nella partita decisiva l’Italia ha deluso le aspettative commettendo troppi errori e alcune ingenuità che l’hanno segnato fin dall’inizio. Al nono minuto di gioco era già sotto di 10 punti e da lì non è più riuscita a recuperare, nonostante gli sforzi fatti nell’ultimo quarto d’ora. È inoltre restata per due volte temporaneamente con un giocatore in meno a causa dei cartellini gialli dati a Lorenzo Cannone e Pierre Bruno.

Pubblicità

L’ultima giornata del Sei Nazioni si disputerà il prossimo fine settimana. Per evitare il diciottesimo cucchiaio di legno in 23 anni di partecipazione, l’Italia può soltanto battere la Scozia (attualmente seconda) a Edimburgo con il bonus offensivo (almeno 4 mete) e sperare che il Galles perda contro la Francia.