Celebripost

In attesa delle foto della cerimonia degli Oscar e della concentrazione di attori e attrici sul red carpet, tra le persone che valeva la pena fotografare in settimana ci sono facce che rivedremo in quell’occasione: Paul Mescal, Cate Blanchett, Michelle Yeoh – candidati a migliore attore e migliori attrici protagoniste – e Jamie Lee Curtis (candidata come miglior attrice non protagonista), che erano tutti agli Independent Spirit Awards. Hannah Waddingham, Jason Sudeikis e Brett Goldstein erano alla prima della terza stagione di Ted Lasso; e Keanu Reeves alla prima di John Wick 4. E infine agli ultimi giorni di sfilate di moda si son fatti notare Zendaya a quella di Louis Vuitton; Elton John, Lil Nas X, Miley Cyrus, Cher, e Ariana Grande da Versace; e Lila Moss (figlia di Kate Moss e Jefferson Hack) alla sfilata di Coperni, con un robot.