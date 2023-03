Entro la fine del 2024 per entrare nel Regno Unito dall’estero servirà un visto a pagamento

Entro la fine del 2024 tutte le persone che non hanno la cittadinanza britannica che vorranno entrare nel Regno Unito dovranno richiedere un visto. L’introduzione di un visto per i cittadini stranieri era stata decisa dopo Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, avvenuta il 31 gennaio del 2020, e inserita in una legge approvata nel marzo del 2022.

Giovedì il ministero dell’Interno britannico ha annunciato che il visto entrerà in vigore nell’ottobre del 2023 per i cittadini del Qatar, nel febbraio del 2024 per quelli di Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Bahrain e Giordania, e nei mesi successivi anche per tutto il resto del mondo. Il visto andrà richiesto online sul sito creato appositamente dal governo britannico (un po’ come funziona negli Stati Uniti con l’Electronic System for Travel Authorization, in acronimo ESTA, la piattaforma informatica su cui si devono registrare i cittadini stranieri che vogliono visitare il paese per turismo). Il ministero ha detto che il visto avrà validità di due anni ma non ha specificato per ora quanto costerà. Non ne avrà bisogno chi ha già un visto per motivi di studio o lavoro.