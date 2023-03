La polizia ha disperso la seconda nottata di proteste in Georgia

Decine di migliaia di persone si sono radunate fuori dalla sede del parlamento della Georgia, nella capitale Tbilisi, per la seconda serata di proteste contro la prima approvazione di una proposta di legge che secondo molti costituirebbe una svolta autoritaria per il paese e una mossa che comprometterebbe la possibilità del paese di entrare in futuro a fare parte dell’Unione Europea.

La BBC racconta che sulla scena era presente un centinaio di poliziotti in tenuta antisommossa, che hanno disperso i manifestanti, colpendoli con gas lacrimogeni e rivolgendo contro di loro un cannone ad acqua. Già durante il primo giorno di proteste, martedì, la polizia era intervenuta con violenza contro i manifestanti dopo che alcuni di loro avevano lanciato molotov e pietre.

