Lo sciopero generale di mercoledì 8 marzo

Oggi, mercoledì 8 marzo, è in corso uno sciopero generale in occasione della Giornata internazionale della donna, organizzato dai sindacati Cub, Cobas e Usp, a cui hanno aderito anche altre associazioni sindacali: sono previsti disagi a livello nazionale in settori come i trasporti, la scuola e la sanità. Lo sciopero riguarderà anche il trasporto pubblico locale delle principali città italiane, ma con alcune fasce orarie di servizio garantito.

A livello nazionale Ferrovie dello Stato, la società pubblica che si occupa del trasporto ferroviario, ha indetto uno sciopero di 24 ore dalle 21 di martedì alle 21 di mercoledì: potrebbero quindi subire variazioni i treni regionali, anche se sono previste due fasce di servizio garantito tra le 6 e le 9 di mattina e le 18 e le 21 la sera. Trenitalia non prevede disagi particolari sui treni Intercity e sulle linee ad alta velocità.

I sindacati hanno aderito all’invito di indire lo sciopero generale fatto dal movimento femminista Non Una di Meno, che organizza per l’8 marzo manifestazioni in decine di città italiane: gli stessi sindacati hanno fatto sapere che parteciperanno alle manifestazioni.

