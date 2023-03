C’è stato un attacco missilistico contro l’aeroporto di Aleppo, in Siria, forse compiuto da Israele 

Nella notte tra lunedì e martedì c’è stato un attacco missilistico contro l’aeroporto internazionale di Aleppo, in Siria: l’attacco ha provocato danni alle piste di decollo e atterraggio e ora l’aeroporto è temporaneamente fuori servizio. Per il momento non ci sono notizie di morti o feriti.

Citando fonti militari, l’agenzia di stampa siriana SANA ha detto che l’attacco è stato compiuto da Israele, che come in altre circostanze simili non ha commentato l’accaduto. Non sarebbe comunque la prima volta che succede una cosa del genere: in passato Israele aveva già compiuto numerosi attacchi di questo tipo in territorio siriano, in alcuni casi ammettendo di voler prendere di mira obiettivi militari legati all’Iran e al suo alleato Hezbollah, gruppo radicale sciita libanese che sostiene il regime siriano di Bashar al Assad, che riceve armi che transitano dalla Siria e il cui nemico principale è proprio Israele. Quello di questa notte è inoltre il primo attacco missilistico contro la Siria dopo il gravissimo terremoto del mese scorso, che ha causato nel paese quasi 6mila morti.