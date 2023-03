La marina britannica ha sequestrato un carico di armi iraniane contrabbandate da una nave nel Golfo dell’Oman

Giovedì la Royal Navy, la marina militare britannica, ha detto di aver sequestrato un carico di armi iraniane trasportate da una nave di contrabbandieri nel Golfo dell’Oman. Il sequestro, avvenuto mentre la nave si trovava in acque internazionali, risale al 23 febbraio ma è stato reso noto soltanto ora. La nave trasportava tra le altre cose missili anticarro e componenti per la costruzione di missili balistici a medio raggio. Non è stato specificato a chi fossero destinate le armi, ma è molto probabile che la nave fosse diretta in Yemen, dove l’Iran sostiene da anni gli Houthi, un gruppo di ribelli sciiti che dal 2014 combatte una guerra civile per controllare il paese contro una coalizione guidata dall’Arabia Saudita.