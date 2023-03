È morto Just Fontaine, il miglior marcatore in una singola edizione dei Mondiali di calcio

È morto a 89 anni Just Fontaine, ex calciatore e allenatore francese, ricordato soprattutto per i 13 gol che segnò ai Mondiali in Svezia del 1958. Con quei 13 gol realizzati in sei partite, Fontaine detiene tuttora il record di marcature in una singola edizione dei Mondiali davanti all’ungherese Sándor Kocsis (11) e al tedesco Gerd Müller (10).

Nato in Marocco, giocò soprattutto con lo Stade Reims, con cui vinse tre campionati, ed ebbe una carriera segnata da molti infortuni. Con la Nazionale francese arrivò terzo ai Mondiali del 1958 e con i gol segnati nell’unica edizione a cui prese parte è ancora al quarto posto fra i migliori marcatori nella storia della Coppa del Mondo, a pari merito con Lionel Messi. Dopo il ritiro allenò la Francia, il Paris Saint-Germain e il Marocco.

