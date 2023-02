La giunta regionale della Sicilia ha deciso che le elezioni amministrative in programma nella regione si svolgeranno domenica e lunedì 28 e 29 maggio, con eventuali ballottaggi due settimane dopo, l’11 e il 12 giugno. Si voterà in 129 comuni, tra cui 4 capoluoghi di provincia: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. La giunta siciliana ha quindi deciso di non allinearsi alla data delle prossime amministrative previste in 591 comuni italiani il 14 e il 15 maggio.