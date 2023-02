Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del Mondo a Crans-Montana

Domenica la sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto la prova di discesa libera di Coppa del Mondo a Crans-Montana, in Svizzera. Per Goggia è la ventiduesima vittoria in Coppa del Mondo in carriera e la quinta quest’anno: al momento è al primo posto della classifica di specialità e sesta nella classifica generale. A Crans-Montana Goggia ha vinto con soli 15 centesimi di vantaggio sull’italiana Federica Brignone, che invece è quarta in classifica generale. Per lo sci femminile italiano quella di Goggia è l’ottava vittoria stagionale in Coppa del Mondo.

Più forte della nebbia.

Più forte del caldo.

Più forte delle condizioni della pista. Anche con un giorno di attesa, a vincere è lei: Sofia Goggia 💙#Goggia | #EurosportSCI @goggiasofia pic.twitter.com/yoOdu5P8hV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 26, 2023