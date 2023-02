È morto a 63 anni il giornalista Curzio Maltese

Domenica è morto Curzio Maltese, giornalista ed ex europarlamentare: aveva 63 anni ed era malato da tempo. Lo ha fatto sapere Stefano Feltri, il direttore di Domani, di cui Maltese era editorialista dal 2022. Era nato nel 1959 a Milano, aveva lavorato per La Notte, La Gazzetta dello Sport ed era stato inviato per La Stampa, per poi diventare editorialista a Repubblica dal 1995 al 2021. Nel 2014 si era candidato alle elezioni europee con L’Altra Europa con Tsipras, ottenendo 31.980 voti: risultò il primo dei non eletti ma divenne comunque europarlamentare grazie alla rinuncia di Moni Ovadia.