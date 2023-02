Le avversarie delle italiane in Europa e Conference League

Si tengono venerdì nella sede della UEFA a Nyon, in Svizzera, i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League e Conference League, le altre due coppe europee dopo la Champions League. Le squadre italiane ancora in corsa nei due tornei sono quattro: Juventus e Roma in Europa League, Lazio e Fiorentina in Conference. I primi sorteggi hanno stabilito che la Juventus giocherà contro il Friburgo e la Roma contro la Real Sociedad di San Sebastián, mentre Lazio e Fiorentina conosceranno le loro avversarie a partire dalle 13.

Gli ottavi di finale di Europa League:

Union Berlino – Union Saint-Gilloise

Siviglia – Fenerbahce

Juventus – Friburgo

Bayer Leverkusen – Ferencvaros

Sporting Lisbona – Arsenal

Manchester United – Betis Siviglia

Roma – Real Sociedad

Shakhtar Donetsk – Feyenoord

Gli ottavi di finale di Conference League (ore 13):

–

–

–

–

–

–

–

–

Gli ottavi di finale di Europa League si giocheranno tra il 9 e il 16 marzo, così come quelli di Conference League.

