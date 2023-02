La Juventus si è qualificata agli ottavi di finale di Europa League

La Juventus ha battuto 3-0 il Nantes nel ritorno degli spareggi di UEFA Europa League e si è qualificata agli ottavi di finale. Una settimana fa la partita di andata, giocata a Torino, era finita 1-1. La Juventus aveva quindi bisogno di una vittoria per passare il turno, che ha ottenuto senza troppi problemi nel ritorno giocato giovedì sera in Francia. Tutti i gol della partita — peraltro segnata dall’espulsione di un difensore del Nantes dopo neanche venti minuti — sono stati realizzati dall’argentino Angel Di Maria.

I sorteggi degli ottavi di finale di Europa League sono in programma venerdì a mezzogiorno. Le ultime qualificate verranno decise stasera, e tra queste potrebbe esserci anche la Roma, che però deve ribaltare la sconfitta per 1-0 subita all’andata in Austria contro il Salisburgo.

In Conference League invece, che è la terza competizione europea per club, la Lazio si è qualificata agli ottavi pareggiando in Romania contro il Cluj, battuto 1-0 all’andata. L’altra italiana impegnata nel torneo è la Fiorentina, che gioca stasera in casa contro lo Sporting Braga, battuto 4-0 una settimana fa in Portogallo.