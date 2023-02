Secondo CNN la Russia avrebbe fatto un test con un missile balistico intercontinentale nel giorno della visita di Joe Biden in Ucraina

Due funzionari governativi statunitensi citati da CNN hanno detto che la Russia avrebbe effettuato un test con un missile balistico intercontinentale (ICBM) lunedì, nel giorno della visita del presidente statunitense Joe Biden in Ucraina. Gli ICBM sono missili in grado di trasportare un’arma nucleare a diverse migliaia di chilometri di distanza, e quello lanciato lunedì è un missile Sarmat, già testato in passato dalla Russia. Secondo i funzionari sentiti da CNN il test è fallito: uno dei due ha detto che la Russia aveva avvisato gli Stati Uniti in anticipo del test, e l’altro ha specificato che il suo svolgimento non ha comportato alcun rischio per gli Stati Uniti, aggiungendo che le autorità statunitensi non lo hanno considerato un’anomalia né una possibile escalation delle tensioni.

Inizialmente CNN aveva scritto che il test era stato fatto durante la visita di Biden in Ucraina, ma in base alle informazioni fornite dalle due fonti dopo la pubblicazione dell’articolo non è chiaro in quale momento di lunedì sia stato svolto. Secondo i funzionari statunitensi, se il test fosse andato a buon fine probabilmente il presidente russo Vladimir Putin lo avrebbe menzionato nel suo discorso alla nazione di martedì, in cui tra le altre cose ha annunciato la decisione di sospendere la partecipazione al New START (Strategic Arms Reduction Treaty), il trattato in vigore dal 2011 tra Russia e Stati Uniti, che ha l’obiettivo di monitorare i reciproci armamenti nucleari.

