I vincitori dei premi BAFTA

I BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema (che premiano però film di tutto il mondo), sono stati consegnati ieri sera alla Royal Festival Hall di Londra. Niente di nuovo sul fronte occidentale, film tedesco sulla prima guerra mondiale basato sul romanzo omonimo di Erich Maria Remarque del 1928, aveva ottenuto un numero record di candidature, quattordici, ed è stato il film in assoluto più premiato: ha vinto i premi per miglior film, miglior film in lingua straniera, miglior regista, miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora, miglior sonoro e miglior fotografia.

Gli altri film più premiati sono stati Elvis e Gli spiriti dell’isola, che hanno ottenuto entrambi quattro premi: Elvis per miglior attore protagonista (Austin Butler), miglior casting, migliori costumi e miglior trucco; Gli spiriti dell’isola per miglior film britannico, migliore sceneggiatura originale, miglior attrice non protagonista (Kerry Condon) e miglior attore non protagonista (Barry Keoghan). Cate Blanchett ha vinto il premio alla migliore attrice con il film Tár, in cui interpreta una direttrice d’orchestra potente e manipolatrice.

La cerimonia ha dedicato molto spazio alla memoria della regina Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre. Per l’occasione ha partecipato all’evento il principe William: è stata la sua prima apparizione pubblica dopo l’uscita di Spare, l’autobiografia del fratello.