È morto a 85 anni Leiji Matsumoto, l’autore giapponese di manga e anime noto soprattutto per Capitan Harlock

È morto a 85 anni l’autore di manga e anime giapponese Leiji Matsumoto, conosciuto in Italia soprattutto per l’anime Capitan Harlock, che andò in onda dalla fine degli anni Settanta ai primi anni Duemila. Matsumoto iniziò a lavorare come fumettista, specializzandosi presto in trame di fantascienza come quella di Capitan Harlock, ambientato nell’anno 2977 e il cui protagonista è un militare emarginato ribellatosi al governo della Terra e diventato un pirata spaziale alla guida di un’astronave, l’Arcadia. Tra gli altri suoi lavori più famosi c’è anche Galaxy Express 999, che andò in onda anche in Italia ed è ambientata nello stesso universo narrativo di Capitan Harlock. Matsumoto ha anche lavorato a diversi video animati dei Daft Punk, il noto gruppo francese di musica elettronica, compreso quello della canzone One more time.