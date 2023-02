I quotidiani di domenica parlano ancora molto della decisione del governo di mettere nuovi limiti al superbonus edilizio, con il divieto della cessione dei crediti e dello sconto in fattura, ma molte prime pagine sono dedicate anche alle dimissioni di Augusta Montaruli da sottosegretaria all’Università e alla Ricerca del governo di Giorgia Meloni, dopo la conferma in Cassazione della sua condanna per peculato. Sono anche citati i discorsi di diversi leader internazionali alla conferenza sulla Sicurezza di Monaco, durante la quale si è discusso molto della situazione in Ucraina e delle responsabilità della Russia.