Uno degli oggetti non identificati abbattuti dagli Stati Uniti era un pallone amatoriale?

Venerdì gli Stati Uniti e il Canada hanno interrotto le ricerche dei resti di due dei tre oggetti volanti non identificati che erano stati abbattuti la settimana scorsa, dopo la vicenda del pallone aerostatico cinese. Era praticamente già stato escluso che rappresentassero un rischio di qualche genere e giovedì un’associazione dell’Illinois che fa volare piccoli palloni sonda per scopi amatoriali ha fatto sapere di ritenere che uno degli oggetti colpiti dall’aeronautica statunitense fosse uno dei propri palloni.

Gli oggetti abbattuti erano di ridotte dimensioni e sono finiti vicino a una zona costiera impervia dell’Alaska e nel lago Huron, tra Canada e Stati Uniti, dove le condizioni meteorologiche di questi giorni hanno complicato le ricerche, ha detto un funzionario militare al New York Times. Martedì il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense John F. Kirby aveva detto che c’erano ragionevoli elementi per ritenere che i tre oggetti non identificati non fossero palloni spia, al contrario del pallone cinese, e il presidente Joe Biden aveva detto che probabilmente si trattava di oggetti utilizzati a fini di ricerca meteorologica appartenenti ad aziende private e per questo si stavano usando minori risorse per cercare di recuperarli.

Venerdì, rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo alla Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade, l’associazione di appassionati di palloni aerostatici, e all’ipotesi che uno degli oggetti non identificati fosse un loro pallone, Kirby ha detto: «È molto difficile dirlo senza averci messo le mani». L’associazione ha detto che il suo pallone ha smesso di dare segnali il 10 febbraio, lo stesso giorno in cui è stato abbattuto l’oggetto nel nord dell’Alaska.

È ancora in corso la ricerca del terzo oggetto abbattuto, quello caduto sullo Yukon, di cui si sta occupando il Canada.

È probabile che dopo l’individuazione del pallone spia cinese i sistemi radar e di difesa aerea statunitensi siano stati ricalibrati per individuare oggetti dello stesso tipo, cioè velivoli che si muovono lentamente ad alta quota, o che comunque gli esperti addetti ai radar siano diventati più attenti alla loro presenza, mentre solitamente i sistemi radar sono ottimizzati per individuare oggetti in arrivo ad alta velocità, come per esempio dei missili, e per ignorare i segnali di oggetti volanti che si spostano lentamente come i palloni aerostatici.