La decisione del governo di mettere nuovi limiti al superbonus edilizio, con il divieto della cessione dei crediti e dello sconto in fattura, e le proteste delle opposizioni e delle imprese del settore, preoccupate per la loro sopravvivenza, sono la notizia principale in apertura sulle prime pagine di oggi. Il Giornale apre invece sull’incontro del Partito Popolare Europeo a Napoli del prossimo giugno annullato dopo le dichiarazioni sulla guerra in Ucraina di Silvio Berlusconi, che adesso cerca di rilanciare una trattativa per la pace, Avvenire titola sulla guerra in Ucraina, Domani commenta la condanna definitiva per una sottosegretaria del governo Meloni, il Messaggero si occupa dei concorsi pubblici, e i giornali sportivi aprono sulla vittoria nell’anticipo di Serie A del Napoli, che porta momentaneamente a 18 i suoi punti di vantaggio in testa alla classifica.