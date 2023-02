È morto a 96 anni Giorgio Ruffolo, economista e storico esponente del Partito socialista italiano

Giovedì è morto a Roma Giorgio Ruffolo, economista e storico esponente del Partito socialista italiano (PSI): aveva 96 anni. Ruffolo era stato ministro dell’Ambiente dal 1987 al 1992 per quattro governi consecutivi, democristiani e guidati da Giovanni Goria, Ciriaco De Mita, e Giulio Andreotti (il sesto e settimo governo). Ruffolo era stato inoltre presidente della Commissione Finanze e tesoro alla Camera dei deputati dal 1983 al 1987 ed europarlamentare nel Partito del socialismo europeo dal 1979 al 1983, oltre che senatore dal 1987 al 1994, sempre per il PSI. Ruffolo era nato a Roma il 14 agosto del 1926. Aveva studiato Giurisprudenza ed era entrato in politica a 18 anni: fu dirigente della Federazione Giovanile Socialista Italiana, l’organizzazione giovanile del PSI, per poi entrare a far parte della direzione nazionale del partito.