È morto Alberto Radius, chitarrista e cantante dei Formula 3, la band che accompagnava Lucio Battisti

È morto Alberto Radius, chitarrista e cantante dei Formula 3, gruppo rock italiano attivo tra gli anni Sessanta e Settanta noto soprattutto per essere la band che accompagnava i concerti del celebre cantautore Lucio Battisti. Radius aveva 80 anni. Aveva iniziato la sua carriera nella musica intorno ai vent’anni entrando a far parte dei “Quelli” per sostituire temporaneamente il chitarrista Franco Mussida impegnato nel servizio di leva (i “Quelli” sarebbero diventati alcuni anni dopo la Premiata Forneria Marconi, una delle più famose rock band italiane degli anni Settanta).

Nel 1969 Radius fondò insieme al batterista Tony Cicco e al tastierista Gabriele Lorenzi i Formula 3, che iniziarono quasi subito a collaborare con Battisti. Tra le prime canzoni che registrarono ce ne furono diverse scritte proprio da Battisti e Mogol, tra cui “Questo folle sentimento” e “Eppur mi son scordato di te”. Il disco più famoso della band è il loro primo, Dies Irae, uscito nel 1970. Ancora oggi viene ricordato fra i migliori mai prodotti nel genere del progressive rock italiano, un tipo di musica molto in voga negli anni Settanta che mescolava il rock con elementi della musica classica e tradizionale.

Negli anni i Formula 3 si sono sciolti e riformati più volte. Dopo la morte di Battisti Radius ha lavorato soprattutto come produttore e apprezzato musicista di accompagnamento per vari cantautori italiani.

Nel 2021 Radius aveva suonato anche al Festival di Sanremo, accompagnando il duo dei Coma Cose che nella serata dedicata alle cover avevano portato “Il mio canto libero” di Lucio Battisti.