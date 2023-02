È morta l’attrice americana Raquel Welch

È morta a Los Angeles l’attrice americana Raquel Welch, celebre per alcuni film degli anni Sessanta come Un milione di anni fa di Don Chaffey, in cui interpretava la donna preistorica Loana, grazie a cui ottenne la fama di “sex symbol”, come si dice. Welch aveva 82 anni e tra il 1964 e il 2017 recitò in più di trenta film, soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta. Tra gli altri, nel film di fantascienza Viaggio allucinante (1966) di Richard Fleischer, in gran parte ambientato in un sottomarino miniaturizzato insieme al suo equipaggio e iniettato nel corpo di uno scienziato. Fu anche la protagonista nella commedia Il caso Myra Breckinridge (1970), in cui interpretava una donna trans.