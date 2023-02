In Germania tutti i voli nazionali della compagnia aerea Lufthansa sono stati cancellati per via di un problema ai sistemi informatici

Mercoledì mattina in Germania tutti i voli nazionali di Lufthansa sono stati cancellati per via di un problema ai sistemi informatici della compagnia aerea. Ci sono disagi in molti dei principali scali aeroportuali del paese, soprattutto a Francoforte e a Monaco, dove migliaia di passeggeri si sono trovati con il volo cancellato all’improvviso. Non è chiaro cosa abbia causato il problema ai sistemi informatici della compagnia, che per ora ha escluso che si sia trattato di un attacco informatico e ha detto di essere al lavoro per risolvere il guasto rapidamente.