Weekly Beasts

Il piumaggio dei pinguini minori blu muta tra febbraio e aprile, alla fine della stagione riproduttiva, ed è per questo che vedrete un pinguino un po’ spelacchiato al Wildlife Park di Sydney, in Australia, tra le foto di animali della settimana. C’è anche la storia di un gufo dello zoo di Central Park che giorni fa è scappato dal suo recinto dopo che qualcuno ne aveva danneggiato la rete: è ancora in libertà (viene avvistato spesso a Central Park), tra le preoccupazioni di chi teme non possa sopravvivere non essendo abituato a procacciarsi da solo il cibo. Ci sono poi alcuni animali coinvolti nel terremoto che nella notte tra domenica e lunedì ha colpito la Siria e la Turchia: un gatto estratto vivo dalle macerie, e un cane da soccorso in cerca di dispersi.