Sono più di 25mila le persone morte a causa del terremoto in Turchia e Siria

Sabato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che sono 21.848 le persone morte a causa del terremoto di lunedì in Turchia, secondo il conteggio più aggiornato dei corpi ritrovati sotto le macerie. Gli aggiornamenti sul numero delle vittime arrivano più lentamente dalla Siria, l’altro paese colpito dal terremoto, dove però per il momento si sa che sono morte almeno 3.500 persone: in totale dunque i morti sono più di 25mila.

Nonostante siano ormai passati più di cinque giorni dal terremoto, anche oggi i soccorritori hanno trovato delle persone ancora vive sotto le macerie. A Nurdagi, nella regione di Gaziantep, è stata recuperata una famiglia di cinque persone, dopo che erano passate 129 ore dal terremoto. Normalmente le operazioni di soccorso di maggior successo sono quelle svolte nelle prime 72 ore, cioè i primi tre giorni.