È morta a 37 anni l’ex sciatrice Elena Fanchini

Elena Fanchini, ex sciatrice della Nazionale italiana vincitrice di due prove di Coppa del Mondo, è morta mercoledì a 37 anni. Nel 2017 le era stato diagnosticato un tumore e di recente aveva avuto una ricaduta. Fece parte della Nazionale per quasi vent’anni e dal 2003 al 2020 vinse un argento ai Mondiali di Bormio, due prove di Coppa del Mondo (con 4 podi) e 11 medaglie ai Campionati italiani.

Nel 2018 saltò le Olimpiadi invernali per sottoporsi al primo ciclo di cure. Tornò a sciare la stagione successiva, ma si infortunò in una caduta in allenamento. Si ritirò definitivamente nel 2020 insieme alla sorella minore Nadia, anche lei sciatrice della Nazionale con 13 podi in Coppa del Mondo.