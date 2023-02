La rete TIM sta avendo problemi in diverse parti d’Italia

Dalla tarda mattinata di oggi, domenica 5 febbraio, la rete TIM sta funzionando male in diversi parti d’Italia. Downdetector, sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti riguardo a malfunzionamenti di questo tipo, mostra che le prime segnalazioni sono state intorno alle 11.30 e che per ora i problemi – che sembrano riguardare soprattutto le linee fisse – non sono stati risolti. Secondo l’osservatorio indipendente NetBlocks, la connettività è al 26 per cento rispetto ai livelli ordinario.

⚠️ Confirmed: #Italy is in the midst of a major internet outage with high impact to leading operator Telecom Italia; real-time network data show national connectivity at 26% of ordinary levels; incident ongoing 📉 #TIMDown pic.twitter.com/Ypo8UBuxeV — NetBlocks (@netblocks) February 5, 2023