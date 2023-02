Da due giorni il Pakistan limita l’accesso a Wikipedia perché il sito non ha rimosso alcuni contenuti giudicati blasfemi

Mercoledì l’autorità del Pakistan che si occupa di telecomunicazioni ha limitato l’accesso nel paese a Wikipedia, la più grande e conosciuta enciclopedia online: in molte zone del Pakistan il sito risulta irraggiungibile da due giorni, e in altre ci sono segnalazioni di rallentamenti.

L’autorità ha spiegato di aver preso questa decisione perché Wikipedia si sarebbe rifiutata di rimuovere alcuni contenuti che il governo pakistano ha giudicato blasfemi per l’Islam (che in Pakistan è religione di Stato). Non ha specificato quali sarebbero questi contenuti, ma ha detto che la rimozione era stata richiesta da un tribunale. L’accesso a Wikipedia nel paese è stato limitato in via temporanea per 48 ore, che scadranno nel pomeriggio di venerdì. L’autorità ha detto che al termine della giornata, se Wikipedia non rimuoverà i contenuti contestati, il sito potrebbe essere bloccato in tutto il paese. Wikipedia al momento non ha commentato la richiesta del Pakistan.

Wikipedia is supposed to delete content in #Pakistan, otherwise it will be blocked by the PTA 🇵🇰. Another sad chapter of internet censorship is being written. It seems that blocking has already been implemented in some places in the country. You find more here: @OpenObservatory https://t.co/cZp2N4cPZ7 pic.twitter.com/YhA5oUVmyV

— Oliver Linow (@OliverLinow) February 2, 2023