BuzzFeed ha annunciato ai dipendenti che comincerà a usare sistemi di intelligenza artificiale per migliorare alcuni suoi contenuti

Giovedì Jonah Peretti, l’amministratore delegato del sito di news BuzzFeed, ha annunciato con una comunicazione interna ai dipendenti che la testata comincerà a usare sistemi di intelligenza artificiale per migliorare i suoi quiz online e altri tipi di contenuti. La comunicazione interna, che era privata, è stata riferita dal Wall Street Journal, che ha potuto leggere il documento. Per spiegare come potrebbero essere usati i sistemi di intelligenza artificiale, Peretti ha fatto l’esempio di quiz personalizzati, in grado di rimodulare le domande sulla base delle risposte precedenti dell’utente e delle preferenze che ha espresso.

La decisione di BuzzFeed arriva in un periodo di grandi attenzioni verso sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT, in grado di riprodurre testi spesso indistinguibili da quelli redatti da un essere umano. Sistemi di intelligenza artificiale sono già usati da alcuni giornali nella produzione di alcuni specifici contenuti compilativi e schematici, ma recenti tentativi più ambiziosi che puntavano a far scrivere a un software interi articoli hanno causato diversi problemi, soprattutto in termini di affidabilità dei contenuti: è quello che è successo al sito di news CNET, che ha dovuto fare correzioni a decine di articoli scritti da un software.

