Cinque ex agenti della polizia di Memphis sono stati accusati di omicidio per aver pestato a morte Tyre Nichols, un uomo afroamericano di 29 anni

Giovedì cinque ex agenti della polizia di Memphis, nel Tennessee, sono stati accusati di omicidio per aver pestato a morte un uomo afroamericano di 29 anni, Tyre Nichols, dopo averlo fermato in strada per un normale controllo. Il pestaggio di Nichols era avvenuto il 7 gennaio, e l’uomo era morto tre giorni dopo in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate. I poliziotti, cinque uomini neri tutti tra i 24 e i 32 anni, erano stati licenziati pochi giorni dopo dalla polizia di Memphis: sono accusati di aggressione aggravata, rapimento aggravato e abuso d’ufficio, oltre che di omicidio “di secondo grado” (un reato che per le leggi del Tennessee è assimilabile più o meno al nostro omicidio colposo, quindi meno grave dell’omicidio volontario).

Non sono ancora stati forniti dettagli sulle ragioni che hanno portato al pestaggio di Nichols. Si sa solo che dopo che era stato fermato aveva iniziato a litigare con gli agenti, che gli avevano spruzzato contro spray al peperoncino. Nichols aveva provato a scappare a piedi, ma era stato raggiunto e pestato. La polizia di Memphis dovrebbe pubblicare oggi, venerdì, i video delle telecamere indossate dagli agenti di polizia.