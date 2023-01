Mercoledì sera, intorno alle 20, un uomo ha accoltellato alcune persone in almeno due chiese di Algeciras, una città dell’Andalusia, in Spagna. Sui giornali spagnoli c’è ancora confusione su cosa sia successo esattamente, ma secondo fonti del ministero dell’Interno spagnolo di El País una persona – un sagrestano – è morta e quattro sono state ferite. L’uomo sospettato degli accoltellamenti è poi stato arrestato dalla polizia ed è stata aperta un’indagine per presunto attacco terroristico.