Richard Barnett è stato condannato per l’assalto al Congresso USA del 2021: si era fatto fotografare con i piedi su una scrivania negli uffici di Nancy Pelosi

Richard Barnett è stato dichiarato colpevole per il suo ruolo nell’attacco al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021 organizzato con l’intento di fermare il processo di certificazione delle elezioni presidenziali, vinte da Joe Biden. Barnett è stato giudicato colpevole di tutti e otto i reati di cui era accusato, tra cui ingresso in una struttura ad accesso limitato, resistenza a pubblico ufficiale e furto di materiale di Stato. Barnett ha 62 anni e è un ex vigile del fuoco dell’Arkansas.

Durante l’assalto organizzato dai sostenitori dell’ex presidente Donald Trump, Barnett era diventato famoso perché si era fatto fotografare mentre era su una sedia con i piedi su una scrivania in un ufficio di Nancy Pelosi, che all’epoca era speaker della Camera.

Uscito dal Congresso, Barnett aveva anche raccontato a un giornalista del New York Times di aver rubato alcuni documenti. La condanna di Barnett è attesa per il prossimo 3 maggio: rischia fino a 20 anni di prigione.

Correction — Bigo Barnett is from Gravette, Arkansas, not Alaska. I used the wrong abbreviation in my first tweet. My apologies to fine people of both states!

— Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 7, 2021