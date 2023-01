Sulle prime pagine di oggi dei giornali si parla dell’indecisione della Germania sull’invio di carri armati in Ucraina, delle discussioni nel Partito Democratico nell’assemblea nazionale di sabato in vista delle primarie e dei temi cari al governo Meloni, come quello sulle intercettazioni nelle indagini. I quotidiani sportivi mettono in prima pagina la Juventus alle prese con la penalizzazione per l’inchiesta sulle plusvalenze false, mentre L’Eco di Bergamo dedica una foto a tutta pagina alla festa per la cerimonia di inaugurazione di Bergamo-Brescia come Capitale italiana della cultura per il 2023.