I governi di Giappone e Corea del Sud hanno annunciato la rimozione dell’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, dopo tre anni 

Venerdì i primi ministri di Corea del Sud e Giappone, cioè Han Duck-soo e Fumio Kishida, hanno annunciato (separatamente, ma nello stesso giorno) che verrà rimosso l’obbligo di tenere la mascherina nei luoghi chiusi, una delle restrizioni introdotte dai due paesi per limitare i contagi da coronavirus: l’obbligo era in vigore in entrambi i paesi dal 2020. In Corea del Sud dovrebbe venire rimosso il 30 gennaio, restando in vigore solo per i mezzi pubblici e alcune strutture mediche. In Giappone le informazioni sono più vaghe: Kishida ha detto che prevede di rimuovere l’obbligo di mascherina in primavera, quindi in coincidenza con uno dei periodi più importanti dell’anno per l’industria turistica giapponese.