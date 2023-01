La puntata extra del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

L’uscita della prima puntata della serie televisiva dedicata a The Last of Us è l’occasione per parlare, oltre che della serie stessa, anche di chi ha fatto il gioco da cui è tratta. Nell’episodio, in collaborazione con Sky, i tre di Joypad raccontano la storia di come Naughty Dog e Neil Druckmann siano arrivati a creare The Last of Us, della sua importanza, e di come con Craig Mazin, che già aveva creato Chernobyl, si sia arrivati insieme a HBO alla prima stagione della serie televisiva, disponibile tutti i lunedì in esclusiva su Sky e in streaming NOW.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.