Due attivisti del gruppo ecologista Ultima Generazione hanno imbrattato il basamento della scultura di Maurizio Cattelan con il dito medio, a Milano

Due attivisti del gruppo ecologista Ultima Generazione hanno imbrattato con vernice lavabile gialla il basamento della scultura “L.O.V.E.” di Maurizio Cattelan, più conosciuta come il dito medio, in piazza Affari a Milano; hanno poi esposto uno striscione con la frase “Stop sussidi fossili”, e si sono seduti per terra. Sono stati poi portati in questura per essere identificati.

Ultima Generazione esiste in Italia dalla fine di aprile e si definisce una “campagna di disobbedienza civile nonviolenta”. Gli attivisti che partecipano alle azioni sono circa un centinaio. Sono uomini e donne di diverse età e classe sociale. Molti di loro avevano fatto parte di altri movimenti ambientalisti come Extinction Rebellion (XR) e Fridays For Future (FFF). Rispetto a queste ultime due organizzazioni, Ultima Generazione ha scelto di seguire forme di protesta più radicali sia nel linguaggio che nelle azioni.

