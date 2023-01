La Trump Organization, l’azienda dell’ex presidente statunitense Donald Trump, è stata condannata a pagare 1,6 milioni di dollari per frode fiscale

Venerdì un giudice di New York ha condannato la Trump Organization, la principale azienda dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a pagare 1,6 milioni di dollari (circa un milione e mezzo di euro) per aver frodato il fisco per 15 anni. La colpevolezza della Trump Organization era già stata accertata a dicembre dello scorso anno: il giudice doveva ancora stabilire la pena e ha deciso di applicare la più alta consentita dalla legge.

Secondo il giudice, la società di Trump per 15 anni ha fatto un uso illecito ed esteso dei cosiddetti “fringe benefit”, i beni e servizi accessori che si aggiungono allo stipendio ordinario per retribuire i dipendenti e su cui si pagano meno tasse. Gli avvocati di Trump hanno contestato l’applicazione della pena massima e hanno annunciato che faranno appello contro la sentenza.

Le condanna non riguarda direttamente né Trump né la sua famiglia, ma potrebbe avere pesanti conseguenze sui rapporti della Trump Organization con banche e istituti di credito, oltre che sulla reputazione dell’ex presidente, che ha annunciato la sua intenzione di candidarsi anche alle presidenziali del 2024.