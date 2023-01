C’è stata un’esplosione a un gasdotto in Lituania

Un’esplosione ha danneggiato un gasdotto che collega Lituania e Lettonia, gestito dalla società Amber Grid, ma non ci sono feriti. È successo nel distretto di Pasvalys, nel nord della Lituania, verso il confine con la Lettonia: le fiamme hanno raggiunto i 50 metri d’altezza ed erano visibili da una distanza di circa 17 km.

Il direttore generale di Amber Grid, Nemunas Biknius, ha detto che dalle prime valutazioni non sembra che l’esplosione sia stata di tipo doloso, ma le indagini per scoprirne la causa sono ancora in corso e non è stata esclusa alcuna possibilità.

Ha aggiunto che la fornitura di gas verso la Lettonia è stata sospesa, ma solo temporaneamente, che le fiamme saranno spente nelle prossime ore e che i lavori di ripristino cominceranno domani.

L’esplosione è avvenuta vicino a un’autostrada: il traffico è stato interrotto. Il vicino paese di Valakeliai, che ha circa 250 abitanti, è stato evacuato in via precauzionale.

Il gas nella zona viene trasportato da due gasdotti paralleli: Amber Grid ha spiegato in un comunicato che l’esplosione ne ha colpito uno, ma l’altro non è stato danneggiato.