È morta a 56 anni la “supermodella” Tatjana Patitz

È morta a 56 anni Tatjana Patitz, una delle supermodelle più famose degli anni Novanta (“supermodelle” è il termine con cui vengono chiamate le modelle più riconoscibili e più pagate). Patitz divenne nota soprattutto dopo essere comparsa in una famosa copertina della versione britannica della rivista Vogue nel 1990, insieme ad altre celebri supermodelle come Naomi Campbell e Cindy Crawford; e grazie a una lunga collaborazione con Peter Lindbergh, uno dei più apprezzati fotografi di moda, conosciuto per le sue foto non ritoccate e al naturale, morto nel 2019. Da qualche tempo le era stato diagnosticato un tumore al seno.

Patitz era nata ad Amburgo, in Germania, nel 1966, da madre estone e padre tedesco. Fin da piccola però visse in Svezia, cominciando a lavorare nella moda a 17 anni. Fu per la prima volta su una copertina di Vogue, versione britannica, nel 1985, e negli anni successivi comparve in più di 130 copertine di riviste. Sfilò per molti dei maggiori marchi di moda al mondo, diventando una delle supermodelle preferite da Chanel e Versace, e fu protagonista di diverse campagne pubblicitarie per marchi come Revlon e Ralph Lauren. Negli anni Novanta partecipò come attrice anche ad alcuni film.

Continuò a sfilare fino agli anni più recenti, ma dopo aver raggiunto il successo si tenne piuttosto lontana dal mondo dello spettacolo e delle feste di moda, conducendo al di fuori del lavoro una vita riservata in California, dove viveva.