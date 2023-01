Alla Gare du Nord di Parigi, una delle principali stazioni ferroviarie della città, un uomo ha ferito sei persone con un’arma da taglio

Mercoledì mattina a Parigi un uomo ha ferito sei persone alla Gare du Nord, una delle principali stazioni ferroviarie della città, usando un’arma che la polizia ha descritto come un coltello o una lama. Una delle sei persone è stata gravemente ferita.

Secondo le informazioni fornite dal ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, l’uomo è stato bloccato da alcuni poliziotti che in quel momento non erano in servizio e stavano tornando a casa dopo un turno di notte. Per fermarlo gli hanno sparato tre colpi di pistola, e l’uomo è stato poi portato in ospedale con ferite gravi. Non aveva con sé documenti e non è stato ancora identificato.