Allen Weisselberg, responsabile finanziario della Trump Organization, è stato condannato a 5 mesi di carcere per frode fiscale

Allen Weisselberg, responsabile finanziario della Trump Organization, l’azienda immobiliare dell’ex presidente statunitense Donald Trump, è stato condannato a 5 mesi di carcere per frode fiscale. Ad agosto Weisselberg aveva ammesso che da 2005 al 2017 lui e altri dirigenti della Trump Organization avevano ricevuto dei beni o servizi in aggiunta al proprio stipendio che non erano stati dichiarati, permettendo all’azienda di evadere parte delle tasse dovute. Weisselberg contribuì a ideare tale sistema per consentire alla Trump Organization di pagare meno tasse.

Cinque mesi sono una pena ridotta per i reati per cui è stato condannato Weisselberg: l’ha ottenuta dichiarandosi colpevole di vari reati e accettando di collaborare con l’accusa contro la Trump Organization. Se non lo avesse fatto avrebbe potuto essere condannato a diversi anni di carcere. Weisselberg ha 75 anni e nell’ultimo anno non ha lavorato, mantenendo comunque il proprio ruolo con un permesso retribuito.

A dicembre due società della Trump Organization erano state condannate per frode fiscale e falsificazione di documenti aziendali relativamente al sistema per evadere le tasse in cui era coinvolto Weisselberg. Venerdì sarà emesso il verdetto contro l’azienda che potrebbe dover pagare più di 1,5 milioni di dollari di multa.