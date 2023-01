La polizia tedesca ha arrestato un uomo iraniano sospettato di voler compiere un attacco chimico in Germania

In Germania è stato arrestato un uomo iraniano sospettato di voler compiere un attacco chimico: la polizia tedesca ha detto che l’uomo era motivato dall’«estremismo islamico».

L’uomo ha 32 anni, vive in Germania dal 2015 e secondo quanto hanno fatto sapere la polizia e la procura tedesca si era procurato alcune sostanze chimiche con cui avrebbe voluto compiere l’attacco, tra cui cianuro e ricina. È stato arrestato sabato sera nell’ambito di una grossa operazione a Castrop-Rauxel, vicino a Dortmund, nella Germania occidentale. Assieme a lui è stato arrestato anche un altro uomo, che si ritiene essere suo fratello. Al momento non è chiaro se anche questa persona fosse coinvolta nel piano per compiere l’attacco.