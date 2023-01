19 persone sono morte per un grosso incidente stradale in Cina

Nella notte fra sabato e domenica 19 persone sono morte in Cina per un grosso incidente stradale avvenuto nei pressi di Nanchang, in provincia di Jiangxi, nel sudest del paese. Ci sono inoltre 20 feriti. Secondo i media statali cinesi l’incidente è stato causato da un camion che ha investito un grosso gruppo di persone che stava partecipando a un corteo funebre. La tv statale cinese spiega comunque che ufficialmente le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine. Il Guardian fa notare che in Cina gli incidenti stradali sono piuttosto comuni, per via degli scarsi controlli sulla sicurezza delle strade.