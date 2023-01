A dicembre l’inflazione in Italia è diminuita di poco

Giovedì mattina l’ISTAT ha pubblicato i dati relativi all’inflazione nel mese di dicembre in Italia: i prezzi sono aumentati su base annua dell’11,6 per cento, un dato in leggera diminuzione rispetto a novembre, quando erano aumentati del’11,8 per cento. L’ISTAT sottolinea come il rallentamento sia dovuto prevalentemente alla diminuzione dei prezzi dell’energia, dei beni alimentari non lavorati e dei servizi relativi ai trasporti.

Complessivamente nel 2022 i prezzi sono aumentati dell’8,1 per cento rispetto al 2021 (quando l’inflazione invece era stata solo dell’1,8 per cento rispetto all’anno precedente). L’ISTAT spiega anche che al netto dell’energia i prezzi sarebbero aumentati solamente del 4,1 per cento, quindi metà dell’inflazione italiana nel 2022 è spiegata dal solo rincaro dei beni energetici.

Nel mese di dicembre l’inflazione ha rallentato anche in altri paesi europei, ma in maniera più sostenuta: in Germania è passata dal 10 per cento su base annua di novembre all’8,6, in Spagna dal 6,8 al 5,8 e in Francia dal 6,2 al 5,9.

