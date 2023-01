Le condizioni di Damar Hamlin rimangono critiche dopo l’arresto cardiaco avuto durante una partita di NFL, ma ci sono stati dei miglioramenti

Damar Hamlin, il giocatore di football americano dei Buffalo Bills rianimato dopo l’arresto cardiaco avuto durante una partita di campionato, è ancora in condizioni critiche ma ha mostrato «miglioramenti significativi e costanti», hanno detto i medici dell’ospedale di Cincinnati in cui è ricoverato da lunedì. Hamlin, crollato a terra dopo uno scontro di gioco e rianimato due volte prima di arrivare in ospedale, avrebbe inoltre evitato danni neurologici. Ha passato gli ultimi giorni di ricovero sedato, ma un compagno di squadra che lo ha visitato di recente ha detto di averlo visto sveglio.

Sending all our love to Damar. ❤️💙 pic.twitter.com/vKf0zbt8bC — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 5, 2023