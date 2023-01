Il bambino che era intrappolato da sabato in una cavità in Vietnam è stato dichiarato morto

Mercoledì è stato dichiarato morto il bambino che da sabato 31 dicembre era intrappolato in una cavità in Vietnam. Il bambino, che si chiamava Ly Hao Nam e aveva 10 anni, era caduto sabato mattina in una cavità profonda 35 metri e larga appena 25 centimetri. Il buco si trova in un cantiere edile nella città di Phu Loi, nella provincia meridionale del Dong Thap. Nel cantiere si stava costruendo un ponte, e nella cavità doveva essere realizzato un pilastro. Il bambino era nel cantiere con alcuni amici per cercare rottami metallici. Da sabato i soccorritori avevano cercato incessantemente di tirarlo fuori, ma non ci sono riusciti a causa delle dimensioni ridotte della cavità. Il corpo non è stato ancora recuperato.